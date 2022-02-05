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ОБСЕ планирует направить большую группу наблюдателей на выборы в Венгрии

ОБСЕ планирует направить большую группу наблюдателей на выборы в Венгрии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует направить более многочисленную команду на парламентские выборы в Венгрии 3 апреля. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Помимо основной группы аналитиков, генеральная организация по безопасности и защите прав Европысообщила в отчете на своем сайте, что планирует направить 18 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране и 200 краткосрочных наблюдателей.

ОБСЕ направляла в Венгрию лишь небольшие, ограниченные миссии по наблюдению во время выборов 2010, 2014 и 2018 гг.


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