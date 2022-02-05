Первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля. Reuters

Первая группа американских солдат прибудет 5 февраля в Польшу для усиления позиций стран-членов НАТО в Восточной Европе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники

По данным информагентства, американская военная техника на этой неделе уже начала перебмещаться в Польшу.