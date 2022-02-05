Артур Григорян будет похоронен в городском пантеоне Еревана.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МОНКС Армении.

Панихида по Артуру Григоряну состоится в Ереване5-го февраля в 17:00-20:00 часов в концертном зале Арама Хачатуряна. Прощаниесостоится 6 февраля с 11:00-13:00, оттуда же.

Народный артист Армении ушел из жизни 4 февраля, в больнице. Решением премьер-министра Армении создана правительственная комиссия по организации похорон Артура Григоряна под председательством министра ОНКС Ваграма Думаняна.