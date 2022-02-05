Британия направит в феврале дополнительные силы в Эстонию

Великобритания уже в феврале может направить дополнительные силы в Эстонию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил посол Великобритании в республике Рос Аллен.

«По нашей программе первый солдаты прибудут уже в этом месяце. В настоящее время наш полк, находящийся в Германии, готовится к размещению. Речь идет о 850 военных, танках, артиллерийском оружии, то есть приблизительно о такой группе, которая уже расположена в Эстонии», - сказал посол. Он подчеркнул, что сроки пребывания военных в Эстонии будут зависеть от ситуации.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила 30 января, что Британия вдвое увеличит свой военный контингент в Эстонии, который действует в составе батальона НАТО.