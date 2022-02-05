Токаев пригласил президента Китая посетить Казахстан с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Республику с государственным визитом в сентябре текущего года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана, отметив, что президент Китая принял приглашение.

"Он также выразил готовность поддерживать периодические контакты с Токаевым", - говорится в заявлении.

В администрации президента Казахстана сообщили, что в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей. Токаев назвал приоритетным реализацию инициативы "Один пояс, один путь", подчеркнув, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве с китайской стороной в вопросах цифровых технологий, транспорта и инфраструктуры.