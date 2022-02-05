Европейские индексы - 04-02-22

МОСКВА, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.75% и составил 15099.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.77% и составил 6951.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7516.40 пункта, а российский RTSI вырос на 0.28% и составил 1436.00 пункта.