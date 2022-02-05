COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 74 новых случая, 5 больных - в крайне тяжелом состоянии

За последние сутки в Республике Арцах было проведено 190 тестов, зарегистрировано 74 новых случая коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время 23 инфицированных коронавирусной болезнью получают стационарное лечение.

Врачи оценивают состояние пятерых пациентов как крайне тяжелое, 15– как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В течение 2022 года с целью лабораторного выявления коронавируса было проведено тестирование 2715 граждан, у 421 из которых был зафиксирован положительный ответ на тест.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.