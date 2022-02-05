Лилит Макунц провела телефонный разговор с замсекретаря министра обороны США Лорой Купер

Посол Армении в США Лилит Макунц 4 февраля провела телефонный разговор с заместителем помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лорой Купер.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в США сообщает, что стороны коснулись двусторонних оборонных вопросов в рамках стратегического диалога и достигли соглашения о путях дальнейшего развития двусторонних отношений.