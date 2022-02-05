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Национальное собрание Франции отказало Ассанжу в предоставлении убежища

Национальное собрание Франции отказало Ассанжу в предоставлении убежища

Национальное собрание Франции отклонило резолюцию, призывающую правительство предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

По мнению авторов резолюции, «преступление Ассанжа в том, что он заявил правду, занимался журналистикой».

"Сейчас больше, чем когда-либо, Франция должна предоставить убежище Ассанжу", - говорится в представленном документе.

Еще одним положением проекта был призыв упростить процесс предоставления убежища для лиц, занимающихся подобной деятельностью.


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