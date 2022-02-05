На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Карилич.

Перевал Варденяц (снегопад) закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств.

При использовании цепей противоскольжения участок Сараван-Зангер (снегопад) труднопроходим для грузовиков с прицепом, открыт - для других транспортных средств

Межобщинные дороги Апарана Арагацотнской области труднопроходимы.

На автодорогах Апаран-Арагац Арагацотнской области, на автодорогах Сюникской области местами гололед.

В Котайкской области, в селах Ерасх, Тигранашен Араратской области, в Арагаце Арагацотнской области, в городе Аштарак, на участке под названием Мегрусар Сюникской области, в Горисе, в Джермуке, Вайке – Вайоцдзорской области, в Берде Тавушской области, в Варденисе Гегаркуникской области идет снег.

На автодороге Горис-Капан Сюникской области, на участке Сараван-Зангер и в городе Вайк Вайоцдзорской области туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.