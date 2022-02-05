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Визит Пашиняна в Турцию и участие в форуме в Анталии не обсуждается

Визит Пашиняна в Турцию и участие в форуме в Анталии не обсуждается

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталии не обсуждается.

Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел  Республики Армения Ваан Унанян.

Комментарий пресс-секретаря МИД РА последовал за заявлением вице-президента Турции Фуата Октая о том, что Никол Пашинян в марте посетит Турцию и примет участие в форуме в Анталии. Приглашение на эту дипломатическую встречу отправлено министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну и спецпосланнику по нормализации отношений с Турцией Рубену Рубиняну.


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