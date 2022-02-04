Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана изъяли свыше 740 единиц оружия, которое было похищено в ходе произошедших в стране беспорядков. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в пятницу начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

"За три недели сотрудниками полиции изъято большое количество похищенного оружия, особенно в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях. Общее количество изъятого оружия на данный момент составило 747 единиц, а также свыше 18 тыс. боеприпасов", - рассказал Адилов.

По его словам, во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, получили увечья и телесные повреждения более трех тыс. сотрудников. "Есть погибшие и среди гражданских лиц. Но это является результатом массовых беспорядков, и по каждому погибшему сейчас проводится объективное расследование", - пояснил представитель МВД.

Он уточнил, что во время беспорядков пострадали 1 573 различных объекта, в том числе магазины, ломбарды, автозаправочные станции, были разграблены охотничьи магазины. Повреждено 765 единиц автотранспорта, в том числе 551 служебная машина полиции.