Премьер-министр Пашинян принял композитора, дирижера Лориса Чкнаворяна
21:14, 4 Февраль, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял композитора, дирижера Лориса Чкнаворяна.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства назвал неоценимым вклад г-на Чкнаворяна в музыкальное искусство. Никол Пашинян поинтересовался текущей деятельностью композитора и выразил надежду, что он и впредь будет обогащать армянскую музыку новыми авторскими произведениями.
В ходе встречи были обсуждены возможности и перспективы представления новых произведений маэстро на Родине.
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