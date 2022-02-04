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Премьер-министр Пашинян принял композитора, дирижера Лориса Чкнаворяна

Премьер-министр Пашинян принял композитора, дирижера Лориса Чкнаворяна

Премьер-министр Никол Пашинян принял композитора, дирижера Лориса Чкнаворяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства назвал неоценимым вклад г-на Чкнаворяна в музыкальное искусство. Никол Пашинян поинтересовался текущей деятельностью композитора и выразил надежду, что он и впредь будет обогащать армянскую музыку новыми авторскими произведениями.

В ходе встречи были обсуждены возможности и перспективы представления новых произведений маэстро на Родине.


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