В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Никола Пашиняна, Эммануэля Макрона, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева

При посредничестве и участии президента Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 4 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, разблокированию под суверенитетом и правомочием двух стран региональных инфраструктур, снижению напряженности и демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию доступа в Нагорный Карабах для международных организаций, а также широкому спектру других вопросов.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения под сопредседательством Минской группы ОБСЕ․