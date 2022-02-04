Церемония прощания с Народным артиста Армении, композитором Артуром Григоряном состоится 5 февраля
20:15, 4 Февраль, 2022
Церемония прощания с Народным артиста Армении, композитором Артуром Григоряном состоится 5 февраля в Концертном зале имени Арама Хачатуряна с 17:00 до 20:00.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила композитор Анита Ахвердян.
Похороны Артура Григоряна состоятся 6 февраля с 11:00 по 13:00, начало: с того же места.
4 февраля после тяжелой, продолжительной болезни скончался композитор, песенник, Народный артист Республики Армения Артур Григорян.
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