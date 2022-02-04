Официальный представитель МИД России Мария Захарова пока не располагает информацией о строительстве альтернативной дороги Лачинскому коридору.

Как сообщает Арменпресс, Захарова заявила об этом на брифинге, отвечая на вопрос о том, что в азербайджанских СМИ появилась фотография строительства моста, который, согласно публикациям, станет альтернативной дорогой Лачинскому коридору. Захарову спросили, соответствуют ли действительности утверждения о том, что строительство инициировано российской стороной.

«На данный момент у меня по этому вопросу отсутствует информация. Я видела сообщения, мы будем эту тему, естественно, держать на контроле. Как только будут какие-то данные, я с вами поделюсь, но на данный момент их нет», - сказала Захарова.