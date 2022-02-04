Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине

Министры иностранных дел Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону "последнее развитие ситуации на российско-украинской границе и в восточной Украине". Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Италии. Как отмечается, министры подтвердили поддержку территориальной целостности и полному суверенитету Украины.

"Они разделили приверженность продолжению пути диалога с Россией, сохраняя единство европейского фронта в определении общего ответа, cдерживающего по свой функции, который является одновременно эффективным и устойчивым", - говорится в коммюнике.

Ди Майо, в частности, "выразил надежду на положительный ответ Москвы на готовность союзников запустить серьезный и конкретный диалог для разрешения кризиса". "Он подчеркнул при этом, что необходимо работать над тем, чтобы избежать спирали эскалации, которая уменьшила бы поле для политической и дипломатической инициатив", - сообщает МИД Италии. Телефонный разговор глав МИД двух стран был "длительным и продуктивным", говорится в ноте.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.