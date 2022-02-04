Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-22

ЕРЕВАН, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 февраля, курс доллара США сократился на 0.67 драмa и составил 481.63 драм. Курс евро вырос на 7.91 драмa и составил 552.19 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.34 драм. Курс британского фунта сократился на 0.38 драмa и составил 653.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 208.41 драмa и составила 27759.53 драм. Цена серебра сократилась на 6.99 драмa и составила 346.24 драм. Цена платины сократилась на 192.67 драмa и составила 15887.37 драм.