Азиатские индексы снизились - 04-02-22

ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 27439.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.55% и составил 1930.56 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG вырос на 3.24% и составил 24573.29 пункта.