Азиатские индексы снизились - 04-02-22
ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 27439.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.55% и составил 1930.56 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG вырос на 3.24% и составил 24573.29 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:38 Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-22
- 17:23 Азиатские индексы снизились - 04-02-22
- 17:07 Шольц и Байден обсудят на встрече в США Украину, климат и борьбу с пандемией
- 16:18 Армения и Великобритания в ближайшее время подпишут Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
- 16:17 Amazon в IV квартале увеличил чистую прибыль почти в два раза
- 16:09 СМИ: генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
- 15:47 Министерство экономики начинает сбор данных армянских компаний, заинтересованных в сотрудничестве на китайском рынке
- 15:44 Скончался композитор Артур Григорян
- 15:38 Парламент Турции ратифицировал Декларацию Шуши
- 15:35 Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года
- 15:16 СМИ: четверо ближайших помощников Джонсона ушли в отставку
- 15:09 В «Алашкерте» новый нападающий
- 14:56 Парламент Арцаха опубликовал проект Закона «Об оккупированных территориях»
- 14:49 До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе
- 14:19 Цена нефти Brent достигла $92 за баррель
- 14:18 На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами Армении будут Микаэл Микаелян и Тина Карапетян
- 14:13 США ввели санкции против Белоруссии
- 14:00 Мгер Григорян принял посла Германии в Армении
- 14:00 В учебниках азербайджанских школ пропагандируются ненависть и враждебность по отношению к армянам: Арман Татоян
- 13:29 Более 600 человек понесли ответственность за необоснованное повышение цен на продукты в РФ
- 13:00 В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей
- 12:51 В Городенке реставрируют армянскую католическую церковь
- 12:40 Оппозиция не будет выдвигать кандидата на пост президента Армении, и не будет участвовать в выборах
- 12:36 С 15 марта в закрытых и открытых помещениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий
15:49, 28.01.2022
1586 просмотров Роналду на встрече с премьер-министром ОАЭ и наследным принцем — в футболке армянского бренда
21:56, 31.01.2022
1194 просмотров Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления
15:14, 28.01.2022
1146 просмотров Армянская армия необходима всегда —для обеспечения физического существования армянского народа. Артак Бегларян
16:17, 29.01.2022
1034 просмотров В районе Карвачара из-за снежной бури заблудились азербайджанские военнослужащие
11:08, 28.01.2022
976 просмотров У Армении будет профессиональная армия, и правительство будет выполнять эту работу неустанно. Пашинян