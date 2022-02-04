Шольц и Байден обсудят на встрече в США Украину, климат и борьбу с пандемией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне 7 февраля обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также затронут темы европейской безопасности, борьбу с пандемией и изменением климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и климатической политике", - отметил Бюхнер. После переговоров, по его словам, запланирована совместная пресс-конференция.