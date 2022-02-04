Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Артура Григоряна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Республики Армения, композитора Артура Григоряна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине Народного артиста Республики Армения, композитора Артура Григоряна.

Неоценим вклад г-на Григоряна в развитие армянского песенного искусства. Он является автором ряда произведений, которые составляют важную часть нашего богатого культурного наследия. Артур Григорян вел плодотворную деятельность в Государственном театре песни Армении, давшей нашей эстраде много молодых исполнителей, которые занимают достойное место в нашем песенном искусстве.

Трудно переоценить роль организованных г-ном Григоряном премий “Да”, “777”, “Метеор”, “Дар” в раскрытии талантов, а также значимость проектов “Зеленый пояс”, “Голоса Арцаха”.

Смерть Артура Григоряна – большая утрата, но его влияние и вклад в развитие армянской эстрады необратимы.

Выражаю глубокие соболезнования его семье, родственникам, коллегам и поклонникам его творчества и разделяю их горе”.