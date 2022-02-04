Очень важна максимальная прозрачность процессов: министр юстиции о конституционных реформах

Министр юстиции Армении, председатель Совета конституционных реформ Карен Андреасян уверяет, что у Совета нет какой-либо тайной цели скроить Конституцию какой-либо особой формы, а цель состоит в том, чтобы проанализировать Конституцию, выявить проблемы и внести изменения. Как сообщает Арменпресс, об этом Андреасян сказал в своем вступительном слове на первом заседании Совета конституционных реформ.

Андреасян сначала сообщил, что не присутствует только защитник прав человека, который изначально согласился быть членом совета. «Его сегодня здесь нет, предположительно, из-за занятости или по другим причинам. Надеюсь, что на других наших встречах он уже будет присутствовать», - сказал министр.

По его словам, в ответ на приглашение две парламентские оппозиционные фракции не изъявили желания участвовать в процессе. «Мы начали этот процесс несколько месяцев назад, с самых первых этапов пытались привлечь парламентскую оппозицию, но они не участвуют, и это их политическое решение», - сказал Андреасян.

Он заверил, что правительство придает большое значение работе с другими непарламентскими партиями, не присутствующими на заседании, а также роли всех заинтересованных в процессе неправительственных организаций.

«Для правительства, представителей власти, очень важно, чтобы процессы были максимально прозрачными, и это не тот процесс, где ученые или люди с политическими интересами собираются за закрытыми дверями, составят какой-то документ, который затем будет представлен народу. Думаю, что мы должны сделать этот процесс как можно более открытым», — сказал министр.

Министр процитировал премьер-министра, заявившего, что это открытый процесс, основной целью которого является проверка Конституции, в результате которой выявление проблем, которые будут решены открытым, совместным образом, с привлечением экспертов, чтобы демократия лучше развивалась и вопросы решались.