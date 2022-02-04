Армения и Великобритания в ближайшее время подпишут Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве

Правительство Соединенного Королевства Великобритании в настоящее время с правительством Республики Армения работает над тем, чтобы привести к завершению Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Соединенным Королевством и Республикой Армения, которое охватывает весь круг двусторонних отношений между Соединенным Королевством и Республикой Армения и двусторонних вопросов. В интервью «Арменпресс», данном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Арменией чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джон Галагер выразил надежду, что дополнительные заявления будут сделаны в ближайшее время.