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Скончался композитор Артур Григорян

Скончался композитор Артур Григорян

После тяжелой, продолжительной болезни скончался композитор, песенник, народный артист Республики Армения Артур Григорян.

Об этом «Арменпресс» сообщил директор Государственного театра песни Армен Саркисян. Композитор скончался 4 февраля, в больнице.
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