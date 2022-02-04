Скончался композитор Артур Григорян
После тяжелой, продолжительной болезни скончался композитор, песенник, народный артист Республики Армения Артур Григорян.Об этом «Арменпресс» сообщил директор Государственного театра песни Армен Саркисян. Композитор скончался 4 февраля, в больнице.
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