Парламент Турции ратифицировал Декларацию Шуши о военном сотрудничестве с Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Декларация заранее была одобрена комиссией по внешним связям Меджлиса Турции.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов Меджлиса Турции.

В декларации, подписанной Реджеп Тайип Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны в случае «угрозы или агрессии» со стороны третьего государства будут действовать совместно.

В декларации также отмечается, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».