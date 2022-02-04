Парламент Турции ратифицировал Декларацию Шуши
15:38, 4 Февраль, 2022
Парламент Турции ратифицировал Декларацию Шуши о военном сотрудничестве с Азербайджаном.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Декларация заранее была одобрена комиссией по внешним связям Меджлиса Турции.
За принятие документа проголосовали 266 депутатов Меджлиса Турции.
В декларации, подписанной Реджеп Тайип Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, отмечается, что обе страны в случае «угрозы или агрессии» со стороны третьего государства будут действовать совместно.В декларации также отмечается, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».
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