Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года

На ряде маршрутов в Москве планируют до конца года запустить беспилотные такси, как передает Арменпресс, об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Уже в 2022 году на некоторых маршрутах будут запущены беспилотные такси "Яндекса", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на слова Ликсутова.

Вице-мэр добавил, что Московская городская дума одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси.

"Стоит понимать, что никакого бума "беспилотников" в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении", - отметил Ликсутов.

Заммэра также сообщил, что испытания беспилотного трамвая стартуют в Москве в 2022 году, к концу года - началу следующего он может начать работать в тестовом режиме.

"В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью. Когда будем уверены - с пассажирами. В конце 2022 - начале 2023 года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Работа над созданием беспилотного трамвая ведется в Москве вместе с компанией "Яндекс".