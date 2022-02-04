СМИ: четверо ближайших помощников Джонсона ушли в отставку

Четверо ближайших помощников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с разницей буквально в несколько часов решили покинуть свои посты из-за разногласий с главой правительства. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Вслед за руководителем управления офиса Джонсона по внутренней политике Мунирой Мирзой ушли в отставку директор по связям с общественностью Джек Дойл, глава аппарата Дэн Розенфельд и личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс.

Отставка помощников Джонсона произошла, как отмечает Би-би-си, на фоне растущей критики в отношении его лидерства в правящей Консервативной партии.

В последние дни ряд британских депутатов, в том числе консерваторы, призвали премьер-министра извиниться перед лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером в свете сделанных заявлений, однако глава правительства до сих пор отказывается брать свои слова назад. Вместо этого Джонсон в четверг заявил в эфире телеканала Sky News, что его высказывания не были адресованы персонально против самого лидера оппозиции, а лишь имели целью продемонстрировать неэффективность Королевской прокурорской службы при его руководстве. Стармер ранее охарактеризовал утверждения Джонсона как "присущую фашистам конспирологическую теорию".

31 января Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, обвинил Стармера, с 2008 по 2013 год возглавлявшего Королевскую прокурорскую службу, в том, что при попустительстве его ведомства британский радиоведущий Джимми Сэвил (1926-2011) не был привлечен к уголовной ответственности в связи с якобы имевшими место многочисленными случаями сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним.

По мнению британских политологов, отставка ближайших помощников станет еще одним ударом для Джонсона, который сталкивается с серьезным давлением со стороны оппозиции и ряда консерваторов в связи со скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит, которые проходили в период действия жестких ограничительных мер в первые волны пандемии.