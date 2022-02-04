В «Алашкерте» новый нападающий

Состав «Алашкерта» пополнил 18-летний форвард Александр Тер-Товмасян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Этот перспективный футболист - воспитанник «Пюника». Перед нынешним сезоном он перешел во вторую команду ереванского клуба.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, - на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.