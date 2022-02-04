Парламент Арцаха опубликовал проект Закона «Об оккупированных территориях»

Национальное собрание Республики Арцах опубликовало законопроект «Об оккупированных территориях». Как передает «Арменпресс», законопроект определяет правовой статус территорий, оккупированных Азербайджаном после военных агрессий 1991-1994 гг. и 2016 г. Также в войне 2020 г., которую Азербайджан вел при непосредственном участии Турции и иностранных вооруженных террористов. Законопроект определяет и отношения, связанные с распространяемым на них специальным правовым режимом, особенностями деятельности органов государственного управления и местного самоуправления и организаций, с правами и свободами человека и гражданина, а также охраной и защитой прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, включенные в территории этих районов.

Населенные пункты, отмеченные одной *, оккупированы Азербайджаном в результате военных действий 1991-1994 годов, отмеченные двумя ** и тремя ***, оккупированы Азербайджаном в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

В проекте отмечается, что въезд, выезд и передвижение иностранных лиц на оккупированных территориях разрешается только в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Любая хозяйственная деятельность на оккупированных территориях, включая деятельность, требующую лицензии, разрешения, регистрации, и любое строительство осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Доходы, имущество и средства, полученные в результате любой хозяйственной деятельности, осуществленной с нарушением законодательства Республики Арцах на оккупированных территориях, а также построенные в результате строительства здания являются незаконными и приводят к последствиям, установленным законодательством Республики Арцах.