До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе

Совет иммунизации утвердил национальный план вакцинации на 2022 год, согласно которому до июля от коронавируса должно быть привито 70% населения Грузии, как передает Арменпресс, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

На сегодняшний день в стране вакцинировано 42,6% взрослого населения. При этом коронавирус перенесла почти треть жителей Грузии.

"Мы всем советуем сделать третью дозу. Запас вакцин есть. У бустера серьезный ограничительный механизм. Новый план таков – до июля должно быть привито 70% населения", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, новый план иммунизации предусматривает активизацию информационной кампании, денежное поощрение, вакцинацию детей до 12 лет специальной дозой.

Комментируя эпидситуацию в стране, Гамкрелидзе отметил, что на данный момент Грузия проходит пиковый период, доля положительных ответов по итогам тестирования достигла 30,05%.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в последние дни колеблется в пределах 24-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч.

По данным на 3 февраля всего в Грузии сделано 2 736 590 прививок. Одной дозой вакцинированы 1 337 957 человек (это 46,6% населения старше 18 лет), двумя дозами 1 224 149 человек (это 42.6% населения старше 18 лет). Бустер-дозу сделали 172 139 человек.