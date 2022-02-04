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Цена нефти Brent достигла $92 за баррель

Цена нефти Brent достигла $92 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,42% - до $92,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:02 мск, передает Арменпресс.

По состоянию на 11:48 мск, стоимость Brent росла на 1,09%, торгуясь на уровне $92,1 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $92 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 1,51%, до $91,63 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:02 мск.


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