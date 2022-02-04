На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами Армении будут Микаэл Микаелян и Тина Карапетян

Знаменосцами Армении на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр будут Микаэл Микаелян и Тина Карапетян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине, столице Китая. Оргкомитет не отказался от традиционного парада делегаций. Как и в Токио, для сохранения гендерного равенства в Пекине от каждой страны также будет по два знаменосца (мужчина и женщина). Национальный олимпийский комитет Армении эту почетную миссию поручил членам сборной Армении: фигуристке Тине Карапетян и лыжнику Микаэлу Микаеляну.

В семье Микаэла Микаеляна есть участники Олимпийских игр. Семья Микаелянов из Ашоцка. Мать, Алла Микаелян, была знаменосцем Армении на церемонии открытия V зимних Олимпийских игр в Нагано в 1998 году, сын Сергей Микаелян - в 2014 году в Сочи и Микаэл Микаелян - в 2016 в Лилленхайме, на юношеских играх.