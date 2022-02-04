США ввели санкции против Белоруссии

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в "преследовании диссидентов за рубежом", передает Арменпресс.

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", — сказано в заявлении.

Как добавил Блинкен, сегодняшние действия применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в "серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".

В ответ на запрос РИА Новости госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на "конфиденциальность таких данных".

"В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру", — ответил представитель госдепартамента.

Судя по заявлению Блинкена, санкции, совпавшие в началом Олимпийских игр в Пекине, применяются в качестве меры ответственности за преследование белорусских спортсменов.

Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле.