Мгер Григорян принял посла Германии в Армении

Вице-премьер Мгер Григорян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германии в Республике Армения Виктора Рихтера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА. Вице-премьер поздравил посла с назначением и пожелал ему плодотворной работы. Он подчеркнул, что правительство готово содействовать послу в деле развития армяно-германских отношений.

Собеседники подчеркнули нереализованный потенциал двусторонних торгово-экономических отношений и обсудили возможные направления углубления сотрудничества между двумя странами. В этом контексте Мгер Григорян представил преимущества Армении как государства-члена ЕАЭС и возможности для немецкого бизнеса.

На встрече посол Германии подчеркнул, что создана хорошая основа для сотрудничества, на которой можно развивать дальнейшее партнерство.

Мгер Григорян и Виктор Рихтер обсудили деятельность Германского агентства международного сотрудничества (GIZ) и Банка реконструкции и развития (KfW) в Армении.

Также были обсуждены реформы проводимые правительством Армении в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты. Вице-премьер отметил важность вероятного сотрудничества с германскими партнерами при проведении этих реформ, в частности, участия в процессах экспертного потенциала.

Были обсуждены и региональные развития и работа по разблокированию транспортных сообщений.