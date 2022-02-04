В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей

Шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыли в российский пункт ВМФ в сирийском Тартусе, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль", — говорится в релизе.

Сейчас корабли пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус, это место для стоянки, ремонта и пополнения запасов.

Большие корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.