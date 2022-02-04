В Индии сообщили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

Минздрав Индии сообщил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом, в пятницу число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее, при этом уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) составил менее 10%, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третья волна коронавируса началась в стране с начала января этого года. По данным Минздрава, рост числа случаев заболевания обусловлен штаммом "омикрон", максимальный суточный прирост больных COVID составлял 347,2 тысячи человек.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки было выявлено 149,3 тысячи новых заболевших, при этом за тоже время выздоровели 246,6 тысячи человек и 1072 человека скончались.

Число активных случаев заболевания за минувшие сутки снизилось почти на 100 тысяч человек и составляет 1,43 миллиона, а общее число выздоровевших превысило 40 миллионов. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю снизился до 12,03%.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 41,9 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 500 тысяч.