В Пакистане усилили меры безопасности из-за атак террористов на юго-западе страны

Власти Пакистана привели в повышенную боеготовность силы безопасности на всей территории страны после атак террористов, совершенных в юго-западной провинции Белуджистан. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The News International.

По ее данным, силы безопасности и правоохранительные органы получили приказ проявлять максимальную бдительность в связи с возможными новыми террористическими атаками.

В населенных пунктах в районах Панджгур и Нушки в Белуджистане, где боевики 3 февраля атаковали посты пограничной полиции, временно закрыты магазины и учебные заведения, прекращена работа сотовой связи, улицы патрулируются военными и полицейскими.

По данным МВД, в боях с террористами в указанных районах погибли семь военнослужащих, были ликвидированы 14 боевиков. ВС Пакистана заявляют о перехвате радиопереговоров экстремистов с их кураторами за рубежом, при поддержке которых были совершены атаки.

В интервью телеканалу Geo TV пакистанский министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмад заявил, что нападения осуществили боевики недавно сформированной "Националистической армии Белуджистана", в которую вошли экстремисты из базирующейся в Афганистане радикальной организации "Техрик-и-Талибан Пакистан", террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а также националисты из Белуджистана.

Их последние вылазки еще больше накалили обстановку в провинции. Ситуация остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создали угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь", а также других экономических объектов, сооружаемых в Пакистане с помощью КНР.