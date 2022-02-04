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Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину, как передает Арменпресс, об этом сообщает  агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник", - говорится в сообщении агентства.


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