Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник", - говорится в сообщении агентства.