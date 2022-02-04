В Армении за прошедший день подтверждено 4 192 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 4 февраля в Армении всего подтверждено 383 458 случаев заражения COVID-19, 346 224 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 075 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 614 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 8 857 тестов. Подтверждено 4 192 случая заболевания COVID-19, вылечились 2 510 заболевших, есть 10 летальных исходов.

Всего проведено 2 762 988 тестирований.