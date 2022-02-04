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СМИ: в Нигерии в результате ДТП погибли 19 человек

СМИ: в Нигерии в результате ДТП погибли 19 человек

19 человек погибли в четверг в результате ДТП с участием двух коммерческих транспортных средств на северо-востоке Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местной полиции.

По их данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другим средством передвижения.

Передвигавшиеся на машинах погибли на месте. Данные о пострадавших не приводятся.


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