За сутки в мире зарегистрировали более 12,5 тыс. смертей от COVID-19

Более 12,5 тыс. случаев смерти от коронавируса зарегистрированы в мире за последние сутки. Это самый высокий уровень с июля 2021 года, согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

По состоянию на 20:02 мск в ВОЗ поступили сведения о 383 509 779 инфицированных и 5 690 824 умерших. Число заразившихся увеличилось за 24 часа на 3 015 863, летальных исходов - на 12 513. Столь высоких показателей смертности за одни сутки не было с 21 июля 2021 года, когда, согласно данным организации, коронавирус унес жизни 20 111 человек.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 74 787 329. Далее следуют Индия (41 803 318), Бразилия (25 620 209), Франция (19 322 157) и Великобритания (17 515 203). Летальных исходов больше всего в США - 884 477, вторую строчку занимает Бразилия (628 067), третью - Индия (498 983). Далее следуют Россия (333 357) и Мексика (306 920).