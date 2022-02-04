Омбудсмен Армении последовал по следам публикаций, касающихся отношения к детям в одном из детских садов Еревана

Сразу же после публикации фактов жестокого обращения с детьми в одном из детских садов г. Еревана, по указанию Защитника прав человека РА, сотрудники Управления по защите прав ребенка посетили этот детский сад. Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Защитника прав человека.

Были проведены беседы с сотрудниками и с руководством. В течение дня прошли профессиональные обсуждения и с мэрией Еревана. Сотрудники Омбудсмена находятся на связи с родителями ребенка. Информация о возбуждении уголовного дела была принята к сведению.

«Относительно содержания публикаций о детях следует учитывать, что при публикации любого материала следует руководствоваться принципом не нанесения вреда, уважения достоинства и прав ребенка в любой ситуации. При освещении информации о детях особое внимание следует уделять конфиденциальности информации о каждом ребенке.

Омбудсмен в рамках своих полномочий продолжит следить за действиями, предпринятыми в данном случае государством по обеспечению прав ребенка. Мы призываем всех помнить, что в любой ситуации на первом месте интересы ребенка. Публикуемые материалы не должны содержать информацию, идентифицирующую ребенка или его семью, в том числе подчеркивающую конкретную национальность ребенка, даже если имена были изменены (например, если цель состоит в том, чтобы показать, что существует дискриминация по национальному признаку). В лучшем случае можно представить, что речь идет о представителе национального меньшинства.

Офис ЗПЧ подготовил письма в мэрию Еревана и в полицию», - сообщили в Офисе Омбудсмена.