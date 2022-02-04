“Ереванский бестселлер”: по количеству продаж лидируют книги Гоар Навасардян: армянская литература, январь, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за январь.

На первом месте - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На втором месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза столь же классична, сколь и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Чтобы не было слишком много», «Отведи руку от боли», «Страна до востребования).

На третьем месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На четвертом месте роман Ашота Агабабяна “Живем как в последний раз”. Роман повествует о легендарном армянине, штангисте Серго Амбарцумяне, некогда считавшимся сильнейшим человеком мира. Армянский читатель впервые познакомится с новыми открытиями с «закрытых» страниц нашей истории, и невероятно бурной жизни Серго Амбарцумяна, которая протекала в период многих, поворотных для нашего народа событий, связанных с Агаси Ханджяном, Иосифом Сталиным, Анастасом Микояном, Лаврентием Берией, Егише Чаренцем, кровожадным наркомом внутренних дел Хачиком Мугдуси.

На пятом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и об удушающей тоске.

На шестом месте вновь Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

На седьмом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертных ребят.

На восьмом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На девятом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

“Красный” Овика Афьяна на десятом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь, и борьба никогда не заканчиваются.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).