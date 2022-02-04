Европейские индексы снизились - 03-02-22
МОСКВА, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.57% и составил 15368.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.54% и составил 7005.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.71% и составил 7528.84 пункта, а российский RTSI снизился на 2.18% и составил 1431.99 пункта.
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