Цены на цветные металлы - 03-02-22

ЛОНДОН, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.23% и составила 3035.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.91% и составила 9755.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.98% и составила 2219.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.02% и составила 22750.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.46% и составила 43100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.58% и составила 3612.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.