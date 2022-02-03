Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности

Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов.

"Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные возможности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов в своем Twitter.