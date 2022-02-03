Российский сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией

Поставки на Украину оружия в существующей непростой ситуации являются провокацией, и в Анкаре не понимать этого не могут. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", - сказал парламентарий.

В последнее время обострилась ситуация на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.

Сенатор подчеркнул, что мотивы Турции понятны. С одной стороны, Анкара пытается решить свои финансовые вопросы, напомнить о себе, продвинуть свое вооружение. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", добавил он.

При этом законодатель подчеркнул, что с каждым граммом вооружения, который поставляется на Украину, усиливается риск самопроизвольного начала конфликта на юго-востоке. "К сожалению, существует риск, что "ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", - сказал политик.

Он пояснил, что существует риск того, что боевые действия на юго-востоке могут начаться "либо самопроизвольно, либо с участием провокаторов". При этом может быть использован тот значительный объем вооружений, который поставляется на юго-восток страны со стороны зарубежных партнеров Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.