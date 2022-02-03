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Военнослужащие подразделений специального назначения провели учебные тренировки

Военнослужащие подразделений специального назначения провели учебные тренировки

Военнослужащие подразделений специального назначения воинской части N 3 февраля провели учебные тренировки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, были разыграны операции по выходу в тыл противника, уничтожению ключевых объектов и эвакуации раненых военнослужащих в условной боевой обстановке. Командование высоко оценило уровень подготовки военнослужащих и слаженности действий.


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