Военнослужащие подразделений специального назначения провели учебные тренировки

Военнослужащие подразделений специального назначения воинской части N 3 февраля провели учебные тренировки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, были разыграны операции по выходу в тыл противника, уничтожению ключевых объектов и эвакуации раненых военнослужащих в условной боевой обстановке. Командование высоко оценило уровень подготовки военнослужащих и слаженности действий.