Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене
Следующая встреча спецпредставителей двух стран в рамках нормализации отношений между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель МИД Ваан Унанян.
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