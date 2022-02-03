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Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене

Следующая встреча спецпредставителей двух стран в рамках нормализации отношений между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель МИД Ваан Унанян.


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