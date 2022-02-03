За сутки саперы миротворческих сил РФ уничтожили 67 взрывоопасных предметов, найденных в Мардакертском районе
20:19, 3 Февраль, 2022
С целью обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха военнослужащими российского миротворческого контингента продолжается работа по очистке местности от взрывоопасных предметов.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на телеграм-канал МС, за сутки саперы миротворческих сил уничтожили 67 взрывоопасных предметов, найденных в Мардакертском районе.
Утилизация найденных взрывоопасных предметов прошла методом подрыва накладного заряда с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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